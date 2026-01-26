Türkiye genelinde siyasi tartışmaların odağına yerleşen ve sosyal medyada hızla yayılan "saç örme" eylemine devlet kurumundan gelen destek, bürokrasi ve emniyeti alarma geçirdi. Suriye'deki terör örgütü YPG bağlantılı gelişmelere tepki olarak DEM Parti tarafından başlatılan akıma, Kocaeli’de görevli bir sağlık personelinin hastane ortamında katılması bardağı taşıran son damla oldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da kamu personelinin sosyal medya kullanım sınırlarını ve devlet memurluğu vakarına uygunluk tartışmalarını yeniden alevlendiren olayda, yargı süreci resmen başladı.

SORUŞTURMA GECE YARISI OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜ

Kocaeli'de görev yapan hemşire İ.A., hastane içerisinde üniformasıyla saçlarını ördüğü anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü derhal harekete geçti. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu eylemin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile bağdaşmadığı vurgulandı. İdari soruşturmanın fitilini ateşleyen bu açıklamanın hemen ardından, süreç adli boyuta taşındı ve dün gece sıcak saatler yaşandı.

İSTANBUL'DA KISKIVRAK YAKALANDI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan hemşire İ.A.'nın izini süren emniyet güçleri, şahsın İstanbul'da bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan sağlık personeli, sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Olay, devlet memurlarının siyasi içerikli akımlara katılımı konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’ın da destek verdiği ve siyasi gerilimi artıran akım, sanat dünyasına da sıçradı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin oyuncusu Nazmi Kırık ve ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçlarını ördükleri görüntüleri paylaşarak bu zincire dahil oldu. Ancak eylemin bir devlet kurumunun çatısı altında ve kamu görevi sıfatıyla yapılması, olayın seyrini tamamen değiştirdi.