ALKÜ’den uluslararası bir kongre daha

15 FARKLI ülkeden 150 akademisyenin bildiri ile katıldığı ve 15-18 Mart tarihleri arasında Asia Beach Resort ve SPA Otel’de gerçekleştirilen kongre açılışına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Kongre Başkanı ALKÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Yurdakul, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ile yurtiçi ve yurtdışından çeşitli üniversitelerin akademisyenleri katıldı. Hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış verişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olarak öncülük yapmak amacıyla düzenlenen kongrede sunumlar İngilizce gerçekleştirildi.

‘IHTEC 2018’E EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ’

Araştırmacılara, bilim adamlarına ve mühendislere son gelişmeleri sunarak mevcut sorunları tartışmak için bir fırsatı veren Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Pınarbaşı, bu tür Ulusal ve Uluslararası Kongrelere ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek IHTEC 2018’in tüm katılımcılar için verimli olmasını temenni etti. İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasında ALKÜ ve Alanya hakkında bilgiler de veren Rektör Pınarbaşı, üç yıllık yeni bir üniversite olmasına karşın ALKÜ’nün uluslararası bir üniversite hedefinde yol aldığının altını çizerek “Uluslararası bir şehir olan Alanya’da uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.

NHEA Başkanı Kanada Toronto’da öğretim üyesi olan Prof. Dr. İbrahim Dinçer temiz ve zararsız bir teknoloji olan Hidrojen enerjisinin kullanımı ve son gelişmeleri ile ilgili yaptığı açılış konuşmasında, Hidrojen enerjisinin 21. yüzyılın teknolojisi olacağının altını çizdi.

Keynote Speaker olarak konuşmasını yapan Richard Baker ise yakıt hücreleri konusunda gelinen son noktayı ve üniversitesinde araştırma grubu ile yürüttüğü çalışmalarda elde edilen son buluş ve gelişmeleri katılımcılar ile paylaştı.

Üç gün boyunca tebliğlerin sunulup konuların tartışıldığı akademik programın ardından katılımcılar için Alanya tanıtımının yapıldığı bir dizi gezi düzenlendi. Teleferik ile Alanya kalesine çıkış, Alanya turu ve Damlataş Mağarası ziyareti gibi sosyal bir programın gerçekleştirildiği turda kongreye katılan akademisyenler Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Tura katılan özellikle yurt dışı misafirleri Alanya’yı çok sevdiklerini belirterek ileride turist olarak da Alanya’ya geleceklerini ifade ettiler.