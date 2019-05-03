Alanya Müftülüğü’ne hakarete suç duyurusu

ALANYA Müftülüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’de ve Alanya’da çok sayıda tepki toplayan ‘Gayrimüslimlere rahmet dilenmemesi’ çağrısı sosyal medya üzerinde son günlerin en çok tartışılan konularından oldu. Alanyaspor’un Çek asıllı oyuncusu Josef Sural’ın vefatının üzerine yapılan paylaşım Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun tepkisi üzerine kaldırılmış ve ardından Sural için başsağlığı mesajı yayınlanmıştı. Alanyalı Sosyolog Bilal Özinal adlı vatandaş Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek hakaret içerikli yapılan yorum ve paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Özinal, verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Müftülüğün yaptığı paylaşımın doğru olup olmadığını sorgulamak Diyanet İşleri Başkanlığı’na aittir. Yapılan yorumlar, düşünce özgürlüğünü aşmaktadır. Her ne olursa olsun devletimizin bir kurumu olan Alanya İlçe Müftülüğü’müzün devlet kurumu statüsünde olmasından dolayı yanında olmak inanıyorum ki daha doğru bir davranıştır. Devletin kurum ve kuruluşlarına, devlet memurlarına, dinimiz olan İslam’a, Müslümanlara ve sevgili peygamberimiz Hz. Mummet’e(s.a.v) karşı yapılan küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar hakkında Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde soruşturma başlatılmasını talep ediyorum.”