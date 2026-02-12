İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verilerini değerlendirerek Alanya’nın kronikleşen sorunlarına dikkat çekti. Alanya nüfusunun 371 bin 547’ye ulaştığını belirten Er, kentin kağıt üzerinde ilçe görünse de fiilen bir il ölçeğine ulaştığını, ancak merkezi hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığını ifade etti.

​"BÜYÜME VAR, PLANLAMA YOK"

​Başkan Hilmi Er, Alanya’daki nüfus artışının kontrolsüz ve altyapısız gerçekleştiğini belirterek şu eleştirilerde bulundu:

​"Alanya büyümüştür; ama bu büyüme plansız, altyapısız ve denetimsizdir. Trafik içinden çıkılmaz hale gelmiş, su ve kanalizasyon yetersiz kalmış, sağlık hizmetleri tıkanmıştır. Konut ve kira fiyatları vatandaşın belini bükerken, tarım alanlarımız yapılaşma baskısı altında ezilmektedir."

​"ANTALYA MERKEZDEN YÖNETİLMEK ALANYA’NIN ELİNİ BAĞLIYOR"

​Alanya’nın ülke ekonomisine sağladığı devasa katkının karşılığını alamadığını savunan Er, kararların Antalya merkezden alınmasının kenti yavaşlattığını söyledi. Er, "Alanya, Türkiye turizminin lokomotifidir. Ancak tüm kararların Antalya’dan alınması önceliklerimizi geri plana itiyor. İlçe statüsü Alanya’nın elini kolunu bağlamaktadır" dedi.

​İL OLMANIN GETİRECEĞİ AVANTAJLAR

​İYİ Parti İlçe Başkanı, Alanya’nın il statüsüne geçmesi durumunda yaşanacak değişimleri şu başlıklarla sıraladı:

Yatırım bütçesi doğrudan Alanya’ya ayrılacak.

​Kamu yatırımları hızlanacak, bürokratik engeller kalkacak.

​Sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetleri yerinden yönetimle güçlenecek.

​Alanya kendi sorununa, kendi dinamikleriyle çözüm üretebilecek.

​"BU BİR SİYASET DEĞİL, HAK MÜCADELESİDİR"

​Açıklamasının sonunda taleplerinin siyasi bir hamle değil, sosyolojik bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Hilmi Er, "27 ili geride bırakan Alanya’ya yapılan bu haksızlık son bulmalıdır. Alanya’nın geleceği il olmaktan geçmektedir. İl olmak Alanya’mızın hakkıdır" diyerek siyasi iradeye çağrıda bulundu.