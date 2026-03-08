​Başkan Keyaoğlu, hem köklü bir Cumhuriyet kurumu olan THK’nın faaliyetleri hem de DEMKOD bünyesinde yürütülen vizyoner projeler hakkında önemli bilgiler paylaşarak, vatandaşların fitre ve zekatlarının doğrudan geleceğe yatırım olacağını vurguladı.

​KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE "DEMKOD" GÜVENCESİ

​DEMKOD’un özellikle kırsal bölgelerdeki eğitim eşitsizliğini gidermek için çalıştığını belirten Keyaoğlu, derneğin önceliğinin kız öğrencilerin okullaşması olduğunu ifade etti:

​"DEMKOD olarak bugün köylerimizde yetişen ve üniversiteyi kazanma başarısı gösteren 40 evladımıza burs veriyoruz. Bu noktada en büyük hassasiyetimiz, köylerde yaşayan kız öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Onların ekonomik engellere takılmadan, yarının güçlü kadınları olarak toplumda yer alması bizim en temel gayemizdir."

​THK FİTRE ZARFLARI MUHTARLIKLARDA VE OKULLARDA

​Türk Hava Kurumu’nun kurumsal yapısı çerçevesinde yardımların ulaştırılması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Keyaoğlu, "Vatandaşlarımızın hayırlarını kolayca ulaştırabilmeleri için THK fitre zarflarımızı tüm mahalle muhtarlarımıza ve okullarımıza dağıttık. Halkımız, muhtarlıklar ve okullar aracılığıyla bu zarflara ulaşarak hem havacılığımızın gelişimine hem de sosyal yardımlara katkı sunabilirler. İçerisinde bulunduğumuz bu kutsal ayda, vereceğiniz her fitre bir kız çocuğunun kalem tutan eli, bir üniversitelinin yarın umudu olacaktır. Tüm hemşerilerimizi hem milli kurumumuz THK’ya hem de yerel eğitim meşalemiz DEMKOD’a destek olmaya, gençlerimizin yolunu aydınlatmaya davet ediyorum."