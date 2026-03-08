​MUHTAR SÖNMEZ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

​Çalışmaları yerinde inceleyen Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, Merkez Mezarlığı önünden başlayarak TOKİ konutlarına kadar uzanan güzergahta hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sönmez, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

​"Mahmutlar mahallemizde, Merkez Mezarlığı önünden TOKİ yoluna kadar olan güzergahta sıcak asfalt çalışması yapılmaktadır. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kontrol sağladık. Mahallemize sunulan bu hizmetlerden dolayı Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Sayın Murat Levent Koçak’a ve belediye personellerine teşekkür ederiz."

​Belediyenin yatırım programı dahilinde olan bu çalışma, bölgedeki toz ve bozuk yol sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Muhtar Sönmez ayrıca, asfalt seferberliğinin bu bölgeyle sınırlı kalmayacağının müjdesini vererek, 2026 yılı planlaması kapsamında Mahmutlar’ın farklı noktalarında sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.