T.C.

ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/329 TLMT.

TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/329 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.625.000,00 1 Taşıt 16ABB41 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , U Tipli , 10Q3DP0951341 Motor No'lu , VR3UDYHZRLJ9025 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:20

31/03/2026 (İİK m.114/4)