ALANYA Muhtarlar Derneği’nin öncülüğünde, Alanya’daki 102 mahalle muhtarının katılımıyla anlamlı bir bağış kampanyası gerçekleştirildi. Belediye ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Taha Miraç’ın tedavi masraflarına destek sağlamak amacıyla organize edildi. Programa Alanya Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak da katıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, bağış yapmanın yanı sıra Taha Miraç ve ailesiyle bir araya gelerek moral verdi. Dayanışma, sevgi ve birlik mesajlarının öne çıktığı kampanya, Alanya halkının yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi