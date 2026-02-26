Antalya’da telefonla dolandırıcılık yöntemiyle gerçekleştirilen olayda, yabancı uyruklu bir kişi yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını kaptırdı. Şüpheli, izini kaybettirmek için üç farklı korsan taksi kullanırken, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.



KAMU GÖREVLİSİ GİBİ TANITTI, PSİKOLOJİK BASKI KURDU



Antalya’da yaşayan yabancı uyruklu Y.E.İ., telefonla arayan ve kendisini Göç İdaresi personeli ve polis olarak tanıtan bir kişi tarafından hedef alındı. Şüpheli, kimlik bilgilerinin bir suç soruşturmasına karıştığını öne sürerek mağduru korkuttu. Bu yöntemle baskı altına alınan Y.E.İ., piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan altınlarını elden teslim etti.



Dolandırıldığını fark eden mağdurun şikâyeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



79 BİN TL NAKİT VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Asayiş ekiplerinin saha çalışmaları ve teknik incelemeleri sonucunda, ziynet eşyalarını teslim alan kişinin H.Y.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin saklandığı adrese düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı.



Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 79 bin 200 TL nakit para ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Cep telefonu ve SIM kartlara incelenmek üzere el konuldu.



İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN 3 FARKLI KORSAN TAKSİ



Soruşturma derinleştirildiğinde şüphelinin, suç mahalline gidiş ve dönüşte izini kaybettirmek amacıyla üç farklı korsan taksi kullandığı ortaya çıktı. Mevzuata aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen araç sahiplerine idari para cezası uygulandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y.A., “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: Haber Merkezi