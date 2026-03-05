Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye’nin önümüzdeki 100 yıllık gelişim hedeflerini ortaya koyan kalkınma planı, Alanya kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ve ekibi; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştı.

​ODA BAŞKANLARINA HAYIRLI OLSUN VE VİZYON SUNUMU

​Ziyaret programı kapsamında heyet, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen isimleri ziyaret etti: Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Velittin Yenialp’e hayırlı olsun dileklerini ileten Sarıca, kalkınma planının sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Yenialp, hem taziye hem de tebrik ziyareti için teşekkür ederek, "Genel Başkan Sayın Mahmut Arıkan’ın hazırlattığı bu projeyi bizlere takdim ettiler, ayaklarına sağlık," dedi.

​Alanya Pazarcılar ve Manavcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök’ü ziyaret eden ekip, Türkiye’nin geleceğine dair çözüm odaklı projeleri içeren vizyon belgesini sundu.

​Heyet, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’yı makamında ziyaret ederek kalkınma planını takdim etti ve ulaşım sektörüne dair görüş alışverişinde bulundu.

​Saha çalışmalarını iş dünyasında da sürdüren Saadet Partisi heyeti, Hatipoğlu Mühendislik ve İnşaat firmasını ziyaret etti. İş insanı ve Harita Mühendisi Ali Hatipoğlu ile bir araya gelen Hüseyin Sarıca, teknik ve ekonomik kalkınmanın yerel ve ulusal düzeydeki önemine vurgu yaparak planı sundu.

​‘UMUT VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR GELECEK’

​Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

​"Türkiye’mizin geleceğine dair umut ve çözüm odaklı projeler içeren bu vizyon belgesinin, başta Alanya’mız olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Alanya’nın her noktasına ve her vatandaşa bu kalkınma hamlesini ulaştırmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."