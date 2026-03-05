​‘UMUTLARIMIZ HER GÜN BİRAZ DAHA AZALIYOR’

​Esila’nın ailesi, her geçen günün kızlarının aleyhine işlediğini vurguluyor. Maddi imkanların bu zorlu tedaviyi karşılamaya yetmediğini belirten aile, şu yürek burkan açıklamayı yaptı:

​"Normalde yüksek gelir grubundaki ailelerin bile tek başına altından kalkamayacağı bu yükü, ancak toplumsal dayanışmayla aşabiliriz. Bebeğimiz yaşasın istiyoruz ve bu ancak duyarlı vatandaşlarımızın katkılarıyla mümkün."

​​Kampanyanın tamamlanması ve Esila'nın ilacına kavuşabilmesi için somut bir hedef belirlendi: Bugün 16 bin kişi 5 bin TL bağışta bulunursa, kampanya yüzden 100'e ulaşacak ve Esila nefes alacak.

​BAĞIŞ VE DESTEK BİLGİLERİ

​Yardımlar, valilik onayıyla açılan resmi hesaplar üzerinden doğrudan aileye ulaştırılmaktadır.

​Ad Soyad: Esila Deniz Yiğitbay

​Faaliyet No: 07.2025.3985 (Ziraat Bankası)

​TL IBAN: TR24 0001 0090 1104 6402 1050 01

​Unutmayın: Miktarın azı çoğu yok; damlaya damlaya göl, el birliğiyle Esila’ya can olur.