‘UMUTLARIMIZ HER GÜN BİRAZ DAHA AZALIYOR’
Esila’nın ailesi, her geçen günün kızlarının aleyhine işlediğini vurguluyor. Maddi imkanların bu zorlu tedaviyi karşılamaya yetmediğini belirten aile, şu yürek burkan açıklamayı yaptı:
"Normalde yüksek gelir grubundaki ailelerin bile tek başına altından kalkamayacağı bu yükü, ancak toplumsal dayanışmayla aşabiliriz. Bebeğimiz yaşasın istiyoruz ve bu ancak duyarlı vatandaşlarımızın katkılarıyla mümkün."
Kampanyanın tamamlanması ve Esila'nın ilacına kavuşabilmesi için somut bir hedef belirlendi: Bugün 16 bin kişi 5 bin TL bağışta bulunursa, kampanya yüzden 100'e ulaşacak ve Esila nefes alacak.
BAĞIŞ VE DESTEK BİLGİLERİ
Yardımlar, valilik onayıyla açılan resmi hesaplar üzerinden doğrudan aileye ulaştırılmaktadır.
Ad Soyad: Esila Deniz Yiğitbay
Faaliyet No: 07.2025.3985 (Ziraat Bankası)
TL IBAN: TR24 0001 0090 1104 6402 1050 01
Unutmayın: Miktarın azı çoğu yok; damlaya damlaya göl, el birliğiyle Esila’ya can olur.