Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya’nın öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programında davetliler aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını açtı. Programda Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı. İftar programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er ve Alanya Müftüsü Mustafa Seven’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken ilahiler seslendirildi. Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, programa katılan herkese teşekkür ederek Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi