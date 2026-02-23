DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Alanya-Gazipaşa Havalimanı Gelişim Projesi kapsamında havalimanının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Artan yolcu ve uçuş trafiği doğrultusunda mevcut alanların yetersiz kalacağı öngörülerek terminal ve teknik alanlarda genişleme kararı alındı. Proje çerçevesinde mevcut 6 bin 419 metrekarelik iç-dış hatlar terminal binası 9 bin 67 metrekareye çıkarılacak. Check-in salonu 770 metrekareden 870 metrekareye genişletilirken, iç hatlar giden yolcu salonu 361 metrekareden 666 metrekareye büyütülecek. Dış hatlar giden yolcu salonu ise 1351 metrekareden 1609 metrekareye çıkarılacak. Dış hatlar bagaj alım salonu 380 metrekareden 540 metrekareye yükseltilecek. İç ve dış hat gelen yolcu alanı da 340 metrekareden 440 metrekareye genişletilecek. Projede ayrıca 585 metrekarelik VIP salonu ve 650 metrekarelik yeni teknik blok binası inşa edilecek. 169 araç kapasiteli açık otopark alanı da havalimanına kazandırılacak.

‘2026 SONUNDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI TAMAMLANACAK’

Çalışmaların bu yılın sonunda biteceğini açıklayan AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ramis Yiğit, “Alanya-Gazipaşa Havalimanımızın genişletme projesi kapsamında 15 Aralık’ta yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma havalimanına gelerek yer teslimini aldı. Şu anda çalışmalar başladı. Bu kapsamda terminal binasının iç ve dış hatlar bölümünde genişleme yapılacak. VIP salonu ile idari ve teknik ofis binaları inşa edilecek. Kule kazısı ve yapımı gerçekleştirilecek. Mevcut terminal içerisinde teknik iyileştirmeler yapılacak. Bu işlemler şu anda başladı. Altyapı ve teknik yapıların altyapı çalışmaları sürüyor. Bu işlerin yaklaşık bir yıl sürmesi planlanıyor. İnşallah 2026’nın sonunda işlemler bitecek. Havalimanımız daha güzel bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’a, Antalya İl Başkanımız Ali Çetin’e ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Havalimanımız hem Alanya’mıza hem Gazipaşa’mıza hem de bölgemize hizmet etmeye devam edecek. Büyümesi konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor” dedi. (Şerife ÇOBAN)



Kaynak: Haber Merkezi