Şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana gelen olayda Recep Kurtboz, dini nikahlı eşi Nurcan G. İle tartıştı. Kısa sürede sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G.’yı başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kurtbol aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G., ambulansla götürüldü. Hastaneye kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Nurcan G.’nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.