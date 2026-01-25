Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği öğrenildi. . Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA