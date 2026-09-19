Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, takımının dünkü antrenmanı sırasında dizine aldığı darbe sonucu sakatlandı. İdmanı yarıda bırakmak zorunda kalan deneyimli savunmacının yapılan detaylı kontrollerinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecinin en az 2 ayı bulacağı öne sürüldü. Bu sakatlık, oyuncunun hem kulüp düzeyindeki maç trafiğini hem de milli takım takvimini doğrudan etkileyecek.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILACAK

Yaşanan sakatlık nedeniyle Mert Müldür, A Milli Futbol Takımı'nın önümüzdeki günlerde oynayacağı UEFA

Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Milli takım teknik heyetinin, savunma hattında oluşan bu boşluğu mevcut kadrodaki farklı alternatiflerle doldurması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 6 resmi müsabakada görev alan Müldür, sahada kaldığı 282 dakika boyunca takımına skor katkısı üretemedi. Henüz gol veya asist sevinci yaşayamayan milli oyuncu, tedavisinin ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından sahalara dönmeyi hedefliyor.