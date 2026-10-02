Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çalıştığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düşen 54 yaşındaki Mehmet Ulaş, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ulaş, çalıştığı 4 katlı binanın çatı katında bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybetti.
YAKLAŞIK 10 METREDEN DÜŞTÜ
Dengesini kaybeden Ulaş, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ulaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale’ye sevk edilmesine karar verilen Mehmet Ulaş’ın durumu nakil sırasında ağırlaştı. Ulaş, ambulansla Çanakkale’ye götürüldüğü sırada Lapseki yakınlarında hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.