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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dengesini kaybeden Ulaş, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ulaş, çalıştığı 4 katlı binanın çatı katında bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybetti.

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