İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında, operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda aktif hakem, eski hakem, gözlemci ve futbol görevlisinin ifadesi alındı.

İstanbul’da ifade verenler arasında Deniz Ateş Bitnel, Alparslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan ve Süleyman Abay gibi eski hakemlerin yanı sıra Zorbay Küçük, Mert Güzenge, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı ve Sarper Barış Saka gibi aktif hakemler de yer aldı.

ANTALYA’DAN 3 İSİM İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Antalya’da eski hakem Ali Tuna ile hakemler Burak Şeker ve Burak Erdoğan’ın ifadelerine başvuruldu.

Ankara, İzmir, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Manisa, Mersin, Trabzon, Denizli ve Balıkesir’de de çok sayıda hakem ve futbol görevlisinin tanık veya müşteki sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.

MEHMET TÜRKMEN SAVCILIĞA YÖNLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında hakem Mehmet Türkmen’in savcılığa yönlendirilen isimler arasında bulunduğu bildirildi.

İfade veren kişilerin tanık veya müşteki sıfatıyla dosyada yer almalarının, haklarında suç isnadı bulunduğu anlamına gelmediği özellikle belirtiliyor.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.