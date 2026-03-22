MESLEK hayatına Yeni Alanya Gazetesi’nde adım atan Tunç için bugün saat 14.00’te Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) hizmet ofisi önünde tören düzenlendi. Alanya Kayamakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya eski Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, siyasiler, oda başkanları, turizmciler, meslektaşları, dostları ve sevenlerinin katıldığı törende Tunç, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

MESLEK HAYATI BAŞARILARLA DOLUYDU

Gazetecilik kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunan Tunç, ulusal medya kuruluşlarında da görev aldı. Ulusal kanallarda yöneticilik yaptıktan sonra Anadolu Ajansı’nda Bölge Müdürlüğü görevini üstlenen Tunç, aynı zamanda Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinde de bulundu.

'HATIRALARIYLA GÖNLÜMÜZDE HEP YAŞAYACAK'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Fazıl Tunç kardeşimiz ebediyete intikal ederken Alanya’yı da birleştiren bir topluluğa sahip oldu. Hep birleşmeden, beraberlikten, dayanışmadan yanaydı. Bu konuda asla hakkını ödeyemeyiz. Alanya’da cemiyet başkanlığı yaptığı dönemde de sonrasında da, Alanya’da iki cemiyet olduğu süreçte de hep bu noktada, ‘Birleşelim, beraber olalım’ diyen bir arkadaşımızdı. Ben Fazıl Tunç’u 1988 yılında Yeni Alanya’ya gelmeden önce Gazipaşa Hali’nde bir komisyoncunun yanında katiplik yaparken tanımıştım. Bana gazeteciliğe çok meraklı olduğunu ve gazeteci olmak istediğini söyledi. Gazetecilik mesleğine başladıktan sonra gerçekten etik değerleri vardı. Haberi gördükten sonra asla affetmezdi. Birkaç kaynaktan teyit ederdi. Gazeteciliği asla ikinci plana atmadı. Onun için hep birinci plandaydı. Önce gazeteciydi. Şuan ki iki cemiyet başkanı da Fazıl Tunç’un öğrencileri. Alanya basınının yüzde 35-40’ı rahle-i tedrîs’inden geçmiştir. Fazıl Tunç’u ne kadar anlatsak az. Hatıralarıyla, gönlümüzde hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.

'HEP ÖRNEK ALDIĞIMIZ BİR GAZETECİYDİ'

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Fazıl Tunç’u 3-5 kelimeyle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, “Hep örnek aldığımız bir gazeteciydi. Gerçek bir gazeteciydi. Bizim meslek öğretmenimizdi. En önemlisi çok kıymetli bir abimizdi. Bunu mesleğimizi icra ederken her an hatırlayacağımız kesin. Onu asla unutmayacağız. Onun bize öğrettiklerini, mesleki değerlerini genç meslektaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Onu asla unutmayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

'DOĞRUYA BÜYÜK ÖNEM VEREN BİR GAZETECİYDİ'

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, “Bugün hepimiz için çok zor bir gün. Söz söylemek gerçekten çok zor. AGC’nin önceki dönem başkanlarından, hepimizin meslek büyüğü olan Fazlı Tuncun’u kaybettik. Alanya’da güçlü bir medyanın oluşmasında emeği olan, bu yapının temellerini atan isimlerden biriydi. Haberin peşinde koşan, habere aşık bir insandı. Doğruya büyük önem veren bir gazeteciydi. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştık, ondan çok şey öğrendik. En çok vurguladığı şeylerden biri, bir bilginin en az üç kaynaktan doğrulanması gerektiğiydi. Bu ilkeyi bize her zaman hatırlatırdı. Kendi doğrularıyla yaşayan, cesur bir insandı. Mesleki anlamda çok cesurdu, insani olarak da insanlara yol gösteren bir büyüktü. Birçok gazetecinin yetişmesinde emeği vardır. Zor dönemler yaşadı ama hep ayakta kaldı, dik durdu. Hastalık sürecinde bile hep güçlü olacağına inanıyorduk. Yoğun bakımdan çıkacağını, yeniden aramıza döneceğini düşünüyorduk. Fazlı Tuncun’a Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



'BİZİ YALNIZ BIRAKMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Alanya basınının usta ismi Fazıl Tunç’un kardeşi gazeteci Ahmet Tunç, duygusal bir konuşma yaptı. Tunç, ağabeyinin mesleğe bakışını ve hayatındaki yerini anlatarak, “Ağabeyimi ve ailemizi bugün burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Onu birkaç cümleyle anlatmak gerçekten zor. Gazeteciliği burada büyüklerimiz çok iyi bilir. Bizde ‘gazeteci olunur mu, doğulur mu’ diye bir söz vardır; bu tanım ağabeyimle birebir örtüşüyordu. Hayatın her alanında sorgulayan, analiz eden, gazeteciliği yaşamının her anında hisseden bir yapısı vardı. Asıl mesleği öğretmenlik olmasına rağmen bir ay sonra istifa edip ‘Ben gazeteciliğe devam edeceğim’ dedi. Bizler için bir öğretmendi. Ferit Başkanımızın, Gaye Başkanımızın ve bu kuşağın gerçek bir rehberi, idolüydü; duruşuyla ve mesleğe bakışıyla örnekti. Benim için bugün adeta ikinci babamı toprağa veriyorum. O benim için bir ağabeyden öte, bazen bir baba, bazen bir arkadaş, bazen de ben onun abisi gibi olduğum bir insandı. Bize kardeşlik ve ağabeylik duygusunu en derin şekilde yaşattı. Ona çok teşekkür ediyorum. Allah’tan tek dileğim onun gibi bir ağabey daha nasip etmesidir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Fazıl Tunç’un cenazesi, saat 17.00’de Gazipaşa Çivlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (Şerife ÇOBAN)