Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan olay, hem site sakinlerini hem de çevredeki vatandaşları karşı karşıya getirdi. İddiaya göre, site girişine park edilen İstanbul plakalı lüks araç, giriş-çıkışı engelledi.

Duruma tepki gösteren bazı kişiler, aracın üzerine poşetlerle çöp döktü ve aracın dış yüzeyi çamur içinde bırakıldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay Alanya genelinde tartışma konusu oldu.

GERGİNLİK BÜYÜMEDEN SONA ERDİ

Olay sırasında fiziksel bir müdahale yaşanmadığı öğrenilirken, taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede sona erdiği belirtildi. Ancak yapılan müdahale, mülkiyet hakkı ve tepki sınırı tartışmasını da beraberinde getirdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında artan yoğunluk nedeniyle park sorununun ciddi bir problem haline geldiğini ifade ediyor. Site girişlerinin kapatılmasının hem günlük yaşamı hem de acil durum geçişlerini zorlaştırdığı dile getiriliyor.