Uruguay futbolunda Danubio ile Montevideo City Torque arasında oynanan Copa AUF Uruguay karşılaşmasının son bölümü, futbol sahalarında ender rastlanan görüntülere sahne oldu. Danubio'nun 2-0 geride olduğu karşılaşmanın bitimine çok az bir süre kala tribünden sahaya giren bazı taraftarlar, kendi takımlarının futbolcularına yöneldi. Oyuncuların itilmesi ve fiziksel müdahaleye maruz kalmasıyla birlikte saha içinde büyük bir arbede yaşandı.

KALECİ TAKIM ARKADAŞLARINI KORUMAK İÇİN OLAY YERİNE KOŞTU

Sahaya giren taraftarların Danubio futbolcularıyla karşı karşıya gelmesinin ardından tansiyon hızla yükseldi. Olayların merkezindeki isimlerden biri kaleci Kevin Martinez oldu. Takım arkadaşlarına yönelik müdahaleyi gören Martinez, bulunduğu bölgeden hızla olay yerine gelerek sahaya giren taraftarlardan biriyle karşı karşıya kaldı. İkili arasında başlayan itişme kısa süre içerisinde yumruklaşmaya dönüştü.

Martinez ile taraftar arasındaki kavganın büyümesi üzerine Danubio futbolcuları ve sahadaki diğer görevliler araya girdi. Takım arkadaşları kaleciyi olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken güvenlik güçleri de sahaya girerek kontrolü sağlamaya yöneldi. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın son anlarında oyun dururken, mücadele Montevideo City Torque'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

DANUBIO'DA KÖTÜ GİDİŞAT GERİLİMİ ARTIRDI

Sahaya yansıyan öfkenin arkasında Danubio'nun içinde bulunduğu sıkıntılı sportif tablo da bulunuyor. Uruguay futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Montevideo temsilcisi, ligde aldığı sonuçlar nedeniyle yoğun baskı altında bulunuyor. Takımın alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi vermesi ve son dönemde sonuçların beklentilerin altında kalması, taraftar ile futbolcular arasındaki gerilimin giderek yükselmesine yol açtı. Ancak sportif başarısızlığın saha içine girilmesi veya futbolculara yönelik fiziksel saldırılar için gerekçe oluşturamayacağı vurgulanıyor.

FUTBOLCULAR SENDİKASI GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Uruguay basınında yer alan haberlere göre olayın ardından futbolcuları temsil eden Mutual de Futbolistas da gelişmeleri gündemine aldı. Futbolcuların saha içerisindeki güvenliğinin sağlanması, profesyonel müsabakaların sürdürülebilmesi açısından temel koşullar arasında bulunuyor. Bu nedenle saha ihlali ve oyunculara yönelik saldırıların ardından yalnızca kulüplerin değil, federasyonun, güvenlik birimlerinin ve futbolcu temsilcilerinin de sürece dahil olması bekleniyor.

SAHA İHLALLERİNDE RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Profesyonel futbolda benzer olayların ardından hakem ve müsabaka görevlilerinin hazırladığı raporlar disiplin sürecinde önemli rol oynuyor. Yetkili futbol kurumları; saha güvenliğinin nasıl aşıldığını, olaylara karışan kişilerin davranışlarını, karşılaşmanın ne ölçüde etkilendiğini ve organizasyon sorumluluklarını inceleyebiliyor. İncelemeler sonucunda ilgili ülkenin futbol talimatlarına göre kulüplere veya olaylara karışan kişilere yönelik disiplin yaptırımları gündeme gelebiliyor.

BENZER OLAYLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Dünya futbolunda taraftarların sahaya girerek oyunculara veya hakemlere yöneldiği olayların ardından genellikle stadyum güvenliği yeniden değerlendiriliyor. Tribün ile saha arasındaki güvenlik düzeninin güçlendirilmesi, riskli karşılaşmalarda personel sayısının artırılması, kamera kayıtlarının incelenmesi ve sahaya giren kişilerin tespit edilmesi başvurulan önlemler arasında yer alıyor. Organizasyonların temel hedefi ise taraftar tepkisinin tribün sınırları içerisinde kalmasını ve futbolcuların fiziksel güvenliğinin korunmasını sağlamak.

URUGUAY FUTBOLUNDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Danubio karşılaşmasında yaşanan görüntüler, Uruguay'da saha güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Futbolun ülkenin sosyal ve kültürel yaşamındaki güçlü konumu nedeniyle kulüpler üzerindeki sportif baskı zaman zaman oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor. Buna karşın taraftarların sahaya ulaşmasını engelleyecek organizasyon ve güvenlik zincirinin kesintisiz işlemesi büyük önem taşıyor. Danubio cephesindeki olayın ardından da hem saha ihlalinin nasıl gerçekleştiği hem de futbolcuların güvenliğinin gelecekte nasıl sağlanacağına ilişkin resmi sürecin atacağı adımlar yakından takip edilecek.