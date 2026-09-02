El Chadaille Bitshiabu'nun futbol hikâyesi, henüz ilkokul yıllarında okul müdürünün babasını çağırmasıyla farklı bir yöne evrildi. Ancak görüşmenin nedeni dersleri değildi. Futbola büyük ilgi duyan Bitshiabu, okulun toplarını sürekli ulaşılması güç noktalara gönderiyordu. Müdür, yukarıda kalan yaklaşık 20 topu babasına gösterdikten sonra çözümünü de sundu: Çocuğun bir futbol okuluna yazdırılması. Bu olay, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girecek savunmacının kariyerindeki ilk dönüm noktalarından biri oldu.

FUTBOLLA ÇOK KÜÇÜK YAŞTA TANIŞTI

16 Mayıs 2005'te Paris yakınlarındaki Villeneuve-Saint-Georges'da dünyaya gelen Bitshiabu, futbolla henüz 3 yaşındayken büyükannesinin etkisiyle tanıştı. Babası Willy Bitshiabu birkaç yıl sonra oğlunu US Saint-Denis'e kaydettirdi. Genç oyuncunun çocukluk döneminde onu yaşıtlarından ayıran en belirgin özelliklerinden biri fiziksel gelişimiydi. Henüz 11 yaşında U12 seviyesinde forma giyerken yaklaşık 1.80 metre boyundaydı. Bu nedenle rakip kulüpler zaman zaman yaşından şüphe ediyor, lisansının kontrol edilmesini istiyordu.

Bitshiabu'nun sıra dışı fiziği uluslararası gençlik turnuvalarında da gündeme geldi. Gif Cup'ta Inter cephesinin de oyuncunun yaşına ilişkin kontrol istediği aktarıldı. Genç yaş gruplarında fiziksel gelişimin oyuncudan oyuncuya büyük farklılık göstermesi, altyapı futbolunda kulüplerin yalnızca güç ve boy avantajına değil teknik kapasite, oyun bilgisi ve uzun vadeli gelişim potansiyeline de bakmasını önemli hale getiriyor. Bitshiabu'nun sonraki yıllardaki gelişimi de kariyerinin yalnızca fiziksel üstünlük üzerine kurulmadığını gösterdi.

PSG 11,5 YAŞINDA TAKİBİ SONUÇLANDIRDI

Paris Saint-Germain, Bitshiabu'yu ACBB'ye geçişinden kısa süre sonra izlemeye başladı ve genç futbolcuyu yaklaşık 11,5 yaşındayken altyapısına dahil etti. 2018'e gelindiğinde henüz 12 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 1.90 metre boya ve 78 kiloya ulaşmıştı. Kendi yaş grubunun üzerinde takımlarla antrenmanlara çıkıyor, U14 seviyesinde maç oynarken U15 grubuyla da çalışıyordu. Barcelona, Manchester City ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de gelişimini takip ettiği belirtiliyordu.

FORVETTEN STOPERLİĞE UZANAN DÖNÜŞÜM

Bitshiabu'nun futbol gelişimindeki önemli ayrıntılardan biri, kariyerine doğrudan stoper olarak başlamamasıydı. İlk dönemlerinde forvet ve ön libero pozisyonlarında görev yaptı. PSG altyapısında ise savunmanın merkezine çekildi. Hücum ve orta saha döneminde kazandığı top kullanma alışkanlığı, ilerleyen yıllarda stoper olarak oyununa yansıdı. Bitshiabu da özellikle uzun ve savunma hatlarını aşan paslarını geliştirmeye çalıştığını, genç yaşlarda edindiği teknik özelliklerden geriden oyun kurulurken yararlandığını anlattı.

Modern futbolda özellikle üst düzey takımların stoperlerden beklentisi yalnızca ikili mücadele kazanmak ve ceza sahasını savunmakla sınırlı değil. Savunmacıların baskı altında pas bağlantısı kurabilmesi, oyunun yönünü değiştirebilmesi ve ilk hücum pasını doğru kullanabilmesi giderek daha önemli hale geldi. Bu nedenle Bitshiabu gibi sol ayaklı, fiziksel kapasitesi yüksek ve farklı mevkilerde altyapı eğitimi almış savunmacılar Avrupa kulüplerinin oyuncu geliştirme modellerinde özel bir profile karşılık geliyor.

PSG TARİHİNE GEÇTİ

Genç oyuncunun fiziksel görüntüsü PSG'nin A takımında da şaşkınlık yarattı. Bitshiabu'nun kendi anlatımına göre Kylian Mbappe, karşısında yaklaşık 1.96 metre boyunda ve 96 kilo ağırlığında bir futbolcu gördüğünde önce fiziğine, ardından yaşını öğrendiğinde gençliğine şaşırdı. Bitshiabu 16 yaşında PSG ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Aralık 2021'de Fransa Kupası'nda 16 yıl, 7 ay ve 3 günlükken sahaya çıkarak o tarihte PSG'nin resmi karşılaşmada forma giyen en genç futbolcusu oldu. Daha sonra bu rekor Warren Zaire-Emery'ye geçti.

Bitshiabu'nun henüz 15 yaşındayken yaklaşık 1.95 metre ve 96 kiloya ulaşması Avrupa'daki ilgiyi daha da artırdı. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Milan gibi kulüplerin oyuncuyu takip ettiği belirtilirken ailesinin yaklaşımı farklıydı. Babası Willy Bitshiabu, önceliklerinin erken yaşta yüksek gelir elde etmek değil oğlunun eğitimi ve kişisel gelişimi olduğunu vurguladı. Bu nedenle genç oyuncunun gelişimini Fransa'da sürdürmesi tercih edildi.

PSG'DEN LEIPZIG'E GELİŞİM ODAKLI TRANSFER

PSG A takımında düzenli forma bulmakta zorlanan Bitshiabu için kariyerinin bir sonraki adımı Almanya oldu. Fransız savunmacı 2023 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e transfer edildi ve Alman kulübüyle uzun süreli sözleşme imzaladı. Dönemin haberlerinde bonuslarla birlikte transfer bedelinin daha yüksek seviyeye çıkabileceği belirtiliyordu. PSG'nin savunma rotasyonundaki yoğun rekabet de genç futbolcunun daha fazla oynama ve gelişme fırsatı aramasında önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Leipzig'in tercihi aynı zamanda kulübün genç futbolculara yönelik transfer yaklaşımıyla uyumluydu. Alman ekibi, gelişim potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna dahil ederek onları Bundesliga ve Avrupa kupaları seviyesine hazırlayan bir yapı oluşturmasıyla biliniyor. Fransa'dan Almanya'ya geçiş yapan genç savunmacılar açısından Bundesliga'nın yüksek tempolu ve fiziksel oyunu da önemli bir gelişim ortamı sunuyor. Bitshiabu açısından Leipzig tercihi bu nedenle yalnızca bir kulüp değişikliği değil, daha fazla süre ve gelişim hedefleyen bir kariyer adımı niteliği taşıdı.

ALMANYA MACERASI SAKATLIKLA BAŞLADI

Ancak Bitshiabu'nun Leipzig kariyerinin başlangıcı planlandığı gibi olmadı. Hazırlık döneminde diz iç yan bağından ciddi şekilde sakatlanan genç savunmacı aylarca sahalardan uzak kaldı. Yeni bir ülkeye ve futbol sistemine uyum sağlaması gereken dönemde yaşanan bu sakatlık, hem fiziksel hazırlığını hem de takım içindeki rekabete katılımını geciktirdi. Bundesliga'daki ilk dakikalarını ancak Şubat 2024'te alabildi.

Uzun süreli sakatlıklar genç oyuncuların gelişim sürecinde yalnızca maç sayısını azaltmıyor; antrenman ritmi, takım içindeki rol ve teknik direktörün rotasyon planlamasını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle dönüş sürecinde oyuncuların fiziksel yükünün kademeli artırılması ve yeniden maç temposuna ulaşmalarının zamana yayılması gerekiyor. Çok erken yaşta Avrupa'nın en öne çıkan savunma yeteneklerinden biri haline gelen Bitshiabu'nun hikâyesi de güçlü fiziğin yanında teknik gelişim, doğru kulüp tercihi, düzenli forma süresi ve sakatlık yönetiminin genç bir futbolcunun kariyerinde ne kadar belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor.