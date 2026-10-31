F5Haber'in aktardığına göre, pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artışa gidilecek. Gece yarısı pompaya yansıyacak yeni tarifeyle birlikte, motorinin litre fiyatı üç büyükşehirde 100 lira sınırını geride bırakacak.

Yeni fiyatlandırma tablosu kapsamında benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruşluk bir eklenti yapılacak. Bu artışın ardından benzinin litresi İstanbul'da 80,55 liraya, Ankara'da 81,55 liraya ve İzmir'de 81,75 liraya yükselecek.

Motorin grubunda ise litre başına 3 lira 60 kuruşluk bir fiyat artışı uygulanması bekleniyor. Zam öncesi İstanbul'da 96,90 lira olan motorinin litresi 100,5 liraya çıkacak. Aynı ürün Ankara'da 101,6 lira, İzmir'de ise 101,8 liradan satılmaya başlanacak.

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR?

Akaryakıt istasyonlarında tabelaya yansıyan nihai fiyatlar, rafineri uzaklığı ve dağıtım şirketlerinin nakliye maliyetlerine bağlı olarak şehirler veya ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebiliyor. Sürücülerin bu gece yarısından önce yapacakları akaryakıt alımları ise mevcut tarifeden ücretlendirilmeye devam edecek.