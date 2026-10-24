İzmir'in Torbalı ilçesinde 30 Haziran 2024'te bir lokantada meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, üç sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını bilirkişi raporları arasındaki çelişkiler ve eksik kusur değerlendirmesi nedeniyle bozdu. Dosya yeniden Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

24 Ekim 2026'da kamuoyuna yansıyan karara göre, patlamadan önce tüpü değiştiren Mustafa Koç, işletme sahibi Gülden Kul ve tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce yeniden yargılanacak. Sanıkların bir sonraki duruşması 26 Kasım 2026'da yapılacak.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI NEDEN BOZDU?

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıkların sorumluluklarını belirlerken farklı bilirkişi raporlarına dayandığını ancak bu raporlar arasındaki çelişkileri yeterli gerekçelerle gidermediğini tespit etti.

İstinaf incelemesinde, işletme sahibi Gülden Kul hakkında soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporunun esas alındığı, Mustafa Koç ve Osman İnce yönünden ise farklı teknik değerlendirmelere dayanıldığı belirtildi. Sanıkların kusur durumlarının aynı olay bütünlüğü içinde yeterince açıklığa kavuşturulmadığı değerlendirildi.

Mahkeme ayrıca Mustafa Koç ve Gülden Kul'un eylemlerinin bilinçli taksir kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin somut deliller üzerinden tartışılması gerektiğine işaret etti.

BEŞ KİŞİLİK YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPOR HAZIRLAYACAK

İstinaf kararında, patlamanın teknik nedenleri ile sorumlulukların belirlenmesi için üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden uzmanların yer aldığı beş kişilik yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınması gerektiği vurgulandı.

Heyette kimya, makine, metalurji ve malzeme mühendisliği, petrol ve doğal gaz ile inşaat mühendisliği alanlarında uzman, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da bilgi sahibi akademisyenlerin bulunması öngörüldü.

Yeni incelemede sanıkların, hayatını kaybedenlerin veya üçüncü kişilerin olayda herhangi bir kusurunun bulunup bulunmadığı, kusur varsa bunun derecesi araştırılacak. Hazırlanacak teknik rapor, sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde kullanılacak.

BİLİNÇLİ TAKSİR DEĞERLENDİRMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türk Ceza Kanunu'nun 22. maddesine göre bilinçli taksir, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen sonucun meydana gelmesi durumunu ifade ediyor. Kanun, bilinçli taksir halinde taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

Bu nedenle yeniden yapılacak yargılamada yalnızca patlamanın teknik nedeni değil, sanıkların tehlikeyi önceden öngörüp öngörmedikleri de önem taşıyacak. Ancak istinaf kararı, sanıkların bilinçli taksirle hareket ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Bu hususta değerlendirmeyi deliller doğrultusunda yerel mahkeme yapacak.

İLK YARGILAMADA HANGİ CEZALAR VERİLMİŞTİ?

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Kasım 2025'te görülen karar duruşmasında üç sanık hakkında mahkûmiyet kararı vermişti.

Patlamadan önce iş yerindeki tüpü değiştiren Mustafa Koç, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İşletme sahibi Gülden Kul hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası ise 364 bin lira adli para cezasına çevrilmişti.

Sanık avukatlarının başvurularının ardından dosya istinaf incelemesine taşınmıştı. Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararıyla birlikte ilk derece mahkemesinin bu hükümleri yeniden değerlendirmesi gerekecek.

PATLAMADA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Olay, 30 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde şırdan satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelmişti.

Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Patlamanın yaşandığı bina ağır hasar görürken çevredeki 10 binanın cam ve çerçevelerinde de hasar oluşmuştu.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG sızıntısı sonucu biriken gazın patladığı, oluşan basıncın yapısal hasara neden olduğu değerlendirilmişti.

İŞ YERİNİN RUHSAT DURUMU DA SORUŞTURULMUŞTU

Patlamanın ardından yürütülen incelemelerde, işletmenin yaklaşık altı aydır ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenmişti. İşletme sahibinin 29 Mayıs 2024 tarihinde belediyeye ruhsat başvurusunda bulunduğu bilgisi soruşturma dosyasına yansımıştı.

İstinaf mahkemesi, Torbalı Kaymakamlığı tarafından belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin sürecin de araştırılmasını istedi. Böylece yeniden yargılamada işletmenin denetimi ve ruhsatlandırılmasıyla bağlantılı idari süreçlerin durumu da değerlendirilecek.

YENİ DURUŞMA 26 KASIM'DA YAPILACAK

Sanıkların 26 Kasım 2026 tarihinde Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Yargılamada bilirkişi raporları arasındaki farklılıkların giderilmesi, kusur oranlarının belirlenmesi ve bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi önem taşıyacak.

İstinaf kararının ardından davada henüz yeni bir mahkûmiyet veya beraat hükmü verilmiş değil. Sanıkların cezai sorumluluklarına ilişkin yeni karar, yapılacak incelemeler ve yargılama sonucunda belirlenecek.

Öte yandan Anadolu Ajansının 24 Ekim 2026 tarihli haberine göre, patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarının tazminat taleplerine ilişkin hukuk yargılaması da devam ediyor. Böylece olayın cezai sorumluluk ve tazminat boyutları ayrı yargı süreçlerinde ele alınıyor.