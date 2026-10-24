Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, geçirdiği kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen bu kayıp, toplumda geleneksel tütüne kıyasla zararsız bir alternatifmiş gibi sunulan elektronik sigara ve puff cihazlarının tehlikelerini bir kez daha tartışmaya açtı. Kendi kanser tedavisi devam eden baba Cem Akaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada sıvı sigaraların akciğerde yarattığı tahribata dikkat çekerek aileleri uyardı.

Akaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yetenekli bir genç olan oğlunun kaybında elektronik sigaranın ciddiye alınmamasının büyük payı bulunuyor. Beş yıllık kanser tedavisinin sonuna yaklaşan Akaş, kalan vaktini eşi Esra ile birlikte bu konudaki farkındalığı artırmaya adayacağını bildirdi. Uzmanlar ise internet siteleri üzerinden kolayca erişilebilen ve kullanım yaşı 12'ye kadar düşen bu cihazların, 100'den fazla zehirli kimyasal barındırdığını aktardı.

SIVI SİGARA VE PUFF CİHAZLARI NASIL ZARAR VERİYOR?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, güzel kokulu esanslar ve dumansız algısı nedeniyle kapalı alanlarda bile yaygınlaşan bu cihazların çalışma prensibindeki tehlikeyi anlattı. Akkoyunlu'nun aktardığına göre, cihazın içindeki likitin rezistans telleriyle ısıtılması işlemine tıp dilinde piroliz adı veriliyor. Bu ısıl işlem, oda sıcaklığında zararsız görünen kimyasalları son derece reaktif ve toksik bir hale getirerek doğrudan akciğere ulaşmasını sağlıyor.

Isıtıcı dirençlerinde bulunan nikel, krom ve kurşun gibi ağır metallerin zamanla akciğere parçalar halinde gittiği belirtildi. Prof. Dr. Akkoyunlu, bu sürecin DNA sarmalında kırılmalara yol açtığını ve hücresel mutasyon ile kanser zeminini oluşturduğunu ifade etti. Pazarlama aşamasında faydalı olduğu iddia edilen E vitamini ve çeşitli tatlandırıcıların bile yüksek ısıya maruz kaldığında hücre protein sentezini bozan kanserojenlere dönüştüğü vurgulandı.

EVALI HASTALIĞI NEDİR VE NEDEN ARTIYOR?

Elektronik sigara kullanımına bağlı olarak gelişen akciğer hasarı, tıp literatüründe EVALI olarak tanımlanıyor. İlk nefesten itibaren ortaya çıkan oksidatif stres ve serbest radikaller, hücrenin ana enerji mekanizması olan mitokondriyi etkileyerek hücrenin zaman içinde ölümüne neden oluyor. Uzun dönem etkileri konusunda henüz yeterli bilimsel çalışma bulunmamakla birlikte, mevcut vakalar bu cihazların KOAH ve kanser gibi hastalıklara ilerleyen bir tahribat yarattığını gösteriyor. Meyve kokuları ve dikkat çekici tasarımlarıyla ebeveynlerden kolayca gizlenebilen bu ürünler, gençler arasında kontrolsüz bir kimyasal tüketimine neden olmaya devam ediyor.