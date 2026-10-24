Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan 57 yaşındaki sanatçı Nevzat Doğansoy, bilinen sahne adıyla Nev, hayatını kaybetti. "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi eserleriyle tanınan müzisyenin vefat haberini menajeri İlker Ercan kamuoyuna duyurdu.

Posta.com.tr'nin aktardığı bilgilere göre, ünlü şarkıcı 3 Eylül tarihinde evinde bilinç kaybı yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri Ercan'ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, sanatçıdan haber alınamaması üzerine ağabeyi evine gitmiş ve Nev'i yerde bulmuştu. Günlük yaşamında yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı unuttuğu belirtilen sanatçı, bu süreçte yoğun bakıma alınarak ilk entübasyon sürecini yaşamıştı.

Tedavi sürecinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen durumu ağırlaşan Nev, 21 Ekim tarihinde ikinci kez entübe edildi. Hastane sürecinde sanatçı için 0 pozitif kan çağrısı da yapılmıştı.

MENAJERİNDEN VEDA MESAJI

Sanatçının vefatını sosyal medya üzerinden doğrulayan menajer İlker Ercan, büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Ercan, Nev'i sadece bir sanatçı değil, kıymetli bir dost olarak hatırlayacağını ifade ederek, "Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak" sözleriyle sanatçıya veda etti.

TÜRK ROCK VE ALATURKA MÜZİĞİNDEKİ YERİ

Müzik kariyerine mandolin ve elektro gitarla başlayan 1968 doğumlu Nevzat Doğansoy, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başlamış, 2000 yılında ise Teoman ile çıktığı turne kapsamında Ege ve Akdeniz şeridinde verdiği konserlerle müzikseverlerin dikkatini çekmişti. Kendi bestelerinden oluşan rock altyapılı pop şarkılarının yanı sıra, "Bir Nev-i Alaturka" projesiyle Kemani Serkis Efendi ve Dede Efendi gibi isimlerin klasik Türk sanat müziği eserlerini modern bir altyapıyla yorumlayarak farklı kuşakları bir araya getiren özgün bir müzikal kimlik inşa etmişti.

Özellikle 2001 yılından itibaren Türkiye genelinde 400'e yakın konsere imza atan sanatçı, 2009 yılındaki üniversite turneleriyle yüz binlerce gence ulaşmıştı. Müzisyenin vefatı, sanat camiasında ve uzun yıllardır kendisini takip eden dinleyicileri arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.