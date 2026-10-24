SAMSUN'UN İlkadım ilçesinde yaşanan şantaj ve yağma iddiası, sosyal medya üzerinden kurulan tanışıklıkların taşıyabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. İnternet üzerinden iletişim kurduğu kişiyle buluşmak için bir adrese giden 39 yaşındaki M.K.'nin, burada özel görüntülerinin kaydedildiği ve bu görüntülerle tehdit edilerek adına 300 bin lira kredi çektirildiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADAKİ TANIŞIKLIK ŞANTAJ İDDİASINA DÖNÜŞTÜ

Olay, 22 Ekim 2026 tarihinde İlkadım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki M.K., Hornet isimli sosyal medya uygulaması aracılığıyla tanıştığı kişiyle yüz yüze görüşmek için kendisine bildirilen adrese gitti.

İddiaya göre buluşma sırasında M.K.'nin çıplak görüntüleri kaydedildi. Şüphelilerin daha sonra bu görüntüleri kullanarak mağdura baskı yaptığı ileri sürüldü.

TELEFONUNDAN 300 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİRDİLER

Şüphelilerin, kaydettikleri özel görüntüleri yayımlamakla tehdit ettikleri M.K.'yi para vermeye zorladıkları iddia edildi.

Baskı altında kaldığı belirtilen M.K.'nin cep telefonundaki mobil bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin lira kredi kullanmaya zorlandığı, çekilen paranın ise şüphelilere ait banka hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.

Olayın ardından emniyet birimlerine ulaşan şikâyet üzerine şantaj ve yağma suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı kişilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda E.Y. (21), M.Ö.K. (22), A.A. (25) ve A.Ç. (23) isimli şüpheliler tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri alınırken olayla ilgili deliller de incelemeye alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 24 Ekim'de Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan E.Y., M.Ö.K. ve A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel görüntüler üzerinden şantaj yapıldığı ve mağdura zorla kredi çektirildiği iddialarına ilişkin adli süreç devam ediyor.