KARABÜK'TE fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlamalarına yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada 5 şüpheli yakalanırken, organizasyonu yürüttüğü iddia edilen kişinin 72 yaşında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhşa aracılık edildiği ve bu amaçla yer temin edildiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

2'Sİ KADIN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmekle suçlanan 2'si kadın toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

ORGANİZASYONU 72 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN YÖNETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise şüphelilerden birinin yaşı oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan 72 yaşındaki kişinin, fuhuş organizasyonunu yürüttüğü öne sürüldü.

Söz konusu şüphelinin de tutuklanan kişiler arasında bulunduğu bildirildi. Ancak organizasyonun işleyişine ve şüphelilerin görev dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli hakkında verilen adli karara ilişkin ayrıntı açıklanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

23 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan operasyonla ilgili adli süreç devam ediyor.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlamaları üzerinde durulurken, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.