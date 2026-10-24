İSTANBUL'UN Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki iki kızın üçüncü kattaki bir daireden çarşafla inmeye çalışması faciayla sonuçlandı. İddiaya göre, yetiştirme yurdundan ayrılarak eve gelen iki genç kız, dışarı çıkmalarına izin verilmemesi üzerine pencereden kaçmak istedi. Birbirine bağladıkları çarşafın kopmasıyla metrelerce yükseklikten düşen kızlar ağır yaralandı.

YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILIP BABA EVİNE GELDİLER

Olay, Küçükçekmece'nin Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanın üçüncü katında sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., 16 yaşındaki kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna yerleştirdi. İddiaya göre H.U., aynı yaştaki arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan ayrılarak babasının yaşadığı eve geldi.

İki kızın eve geldiğini fark eden baba Ö.U.'nun, dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla onları bir odaya kilitlediği ve durumu yurt yetkililerine bildirdiği öne sürüldü.

PENCEREDEN ÇARŞAF SARKITARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Odada kilitli kalan iki genç kız, evden çıkabilmek için tehlikeli bir yönteme başvurdu.

Üçüncü kattaki dairenin penceresinden çarşaf sarkıtan kızlar, bu şekilde aşağı inmeye çalıştı. Ancak iniş sırasında çarşafın kopmasıyla her ikisi de dengelerini kaybederek yüksekten düştü.

Kızlardan biri doğrudan zemine düşerken, diğeri apartmanın kömürlük bölümünün çatısına düştü.

İKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yüksekten düşerek yaralanan iki kıza ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre, yaralılardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer genç kızın da ağır yaralandığı bildirildi.

BABA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, genç kızların düştüğü apartmanda ve olayın meydana geldiği dairede inceleme yaptı.

İki kızın odaya kilitlendiği iddiası üzerine baba Ö.U. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Babanın olayla ilgili ifadesinin alınması ve yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, iki genç kızın odadan çıkışlarının neden engellendiği, çarşafla kaçma girişiminin nasıl gerçekleştiği ve düşme olayının ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanede tedavi gören kızların sağlık durumları yakından takip edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.