Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlar, önümüzdeki hafta başından itibaren Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava dalgasına karşı uyarılarda bulundu. Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların başlaması bekleniyor.

CNN Türk yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Akdeniz üzerinden gelen hava kütlesine dikkat çekti. Şen'in aktardığına göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altına gerileyecek ve yağışlar cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

ANTALYA VE AKDENİZ İÇİN HORTUM RİSKİ

Özellikle Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde tehlikeli boyutta yağışların görülebileceği belirtildi. Prof. Dr. Şen, Akdeniz Bölgesi'nde deniz üzerinde su hortumlarının oluşabileceğine işaret ederek, kıyı şeridinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Salı günü itibarıyla Antalya'nın da aralarında bulunduğu 40'a yakın ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA METREKAREYE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?

Marmara Bölgesi'nde sel riski taşıyan sistem hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM da güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim Salı günü İstanbul'da metrekareye 3 ila 5 kilogram, 28 Ekim Çarşamba günü ise 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

Metrekareye düşen 20 kilogramlık yağış, kısa sürede gerçekleştiğinde kentsel alanlarda ani su baskınlarına ve rögarların taşmasına yol açabilen kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu nedenle özellikle metropollerdeki alt geçitler ve ana ulaşım güzergahlarında sürücülerin ani su birikintilerine karşı tedbirli olması önem taşıyor.