F5Haber'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu kararlarla birlikte soruşturma boyunca tutuklanan şüpheli sayısı 114'e ulaştı.

Tutuklanan isimler arasında eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile İnan Altınbaş da yer aldı. Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz cezaevine gönderilen diğer şüpheliler oldu. Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHA ÇAKMAK HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, daha önce görevinden istifa eden Taha Çakmak'a çeşitli suçlamalar yöneltildi. Çakmak'ın, Tera fonlarına Türkiye Sigorta mevduatlarından yüksek hacimli para aktararak haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Ayrıca, fon girişi karşılığında Tera grubuna ait hisseler üzerinden şahsi işlem yaptığı ve belirli hisselere yatırım yapılması şartıyla kurum mevduatlarını kullandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, Çakmak'ın bu işlemler karşılığında 1 milyon dolar elden para aldığı iddiası da yer buldu.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANINDA NE YATIYOR?

Ağustos ayında işlem hacmi düşük hisselerdeki anormal fiyat artışlarıyla başlayan süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) müdahaleleriyle geniş çaplı bir krize dönüştü. Pusula ve Tera gibi kurumlara ait 131 fonun tasfiye edilmesiyle 455 binden fazla yatırımcı etkilenirken, soruşturma kapsamında milyarlarca liralık mal varlıklarına el konuldu. Süreç, siyaset ve iş dünyasından üst düzey isimlerin istifalarına ve SPK'nın etkin pişmanlık mekanizmasını devreye almasına kadar uzanan geniş bir etki alanı yarattı.

SPK'nın tasfiye ve nakde dönüştürme takvimini 6 aya uzatmasıyla yatırımcıların mağduriyetinin azaltılması hedefleniyor. Yargı süreci devam ederken, el konulan 1,8 milyar TL değerindeki özel jetler ve yat gibi mal varlıkları ile şüphelilerin SPK'nın etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusu soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.