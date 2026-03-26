Program çerçevesinde, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi çocuk gelişimi uzmanı tarafından hazırlanan “Minik Kartlar, Büyük Kalpler” oyunu, toplam 175 öğrenciyle buluşturuldu. Eğitici ve interaktif yapısıyla dikkat çeken etkinlik, çocukların engelli bireylere yönelik empati becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. Merkezde görevli psikolog tarafından ise 238 öğrenciye “Toplumda Engelli Farkındalığı” semineri verildi. Seminerde engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar ele alınırken, öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarının artırılması hedeflendi. Programın önemli bir ayağını da sağlık taramaları oluşturdu. Fizyoterapist tarafından 262 öğrenciye omurga sağlığı ve postür taraması yapılarak, erken yaşta duruş bozukluklarının önüne geçilmesi ve sağlıklı gelişimin desteklenmesi amaçlandı. Ayrıca odyolog tarafından 473 öğrenciye işitme taraması gerçekleştirildi. Bu taramalarla erken teşhisin önemi vurgulanırken, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek işitme kaybı risklerinin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. Alanya Belediyesi, eğitim ve sağlık taramalarının belirlenen program dahilinde kent genelindeki tüm okullarda devam edeceğini bildirdi.



Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN