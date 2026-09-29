ALANYA Sevdalıları Derneği, ihtiyaç sahibi bir ailenin daha yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla başlattığı tadilat çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirleyen dernek, evde gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Yetgin, tadilatın geldiği son aşamayı kontrol etti. Yetgin, yürütülen çalışmalarla ailenin daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir yuvaya kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

“DAYANIŞMA VARSA UMUT VARDIR”

Dernek Başkanı Kemal Yetgin, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Her dokunuşumuzda daha güvenli, daha güzel ve daha yaşanabilir bir yuva için emek veriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz, dayanışma varsa umut vardır” ifadelerini kullandı.