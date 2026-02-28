Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2025/674 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/674 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Alan Mevkii, 339 Ada, 120 Parsel, Taşınmaz niteliği TARLA'dır. Taşınmaz Serik İlçe merkezinin güneydoğusunda yer almakta olup kuşuçuşu ilçe merkezine yaklaşık 7 km, güneyinde yer alan denize 3 km, kuzeyinde yer alan D-400 karayoluna 6 km, batısında yer alan havalimanına 30 km mesafededir. Taşınmazın 2-3 km güneyinde yazlık evler ve oteller başlamakta olup Boğazkent Turizm merkezinin kuzeyinde yer almaktadıır.2,7 km doğusunda Köprüçayı bulunmaktadır. Taşınmaz doğusunda yer alan mahalle merkezine 2-2,5 km mesafededir. Taşınmaz çevresinde yerleşim yoktur, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamakta olup tarla içi yollardan ulaşımı sağlanmaktadır, ulaşımı güçtür bilhassa kış aylarında taban arazi olduğu içinaraç ile ulaşımı zordur. Taşınmaz düz ve düze yakın birtopografik yapıdadır. Killi-tınlı toprak karakterinde, derin toprak işleme profilinde, havalanması orta ve su tutma kapasitesi iyi, ağır bünyeli, taşlılık problemi bulunmayan, açık tarla sebze, meyve ve tarla bitkileri yetiştiriciliğine uygun D.S.İ sulama kanalından sulanan sulu tarım arazisidir. Dosya içerisinde yer alan Serik Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.09.2025 tarih ve E-74351201-115.99-75803 sayılı yazısında; Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde yer almadığı, Belediyemiz sınırları içerisinde yer aldığı, ÖÇK (Özel Çevre Koruma) sınırlarında olması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkili olduğu,ÖÇK da, Doğal ve Ekolojik Karakteri Korunacak Alan'da kaldığı belirtilmiştir.Taşınmazın tapu kayıtlarında niteliğitarla olup zeminde de tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde muhdesat bulunmadığı, keşif tarihi itibariyle üzerinde ekili dikili bir ürün bulunmadığı tespit edilmiştir. Civar parsellerdenar, narenciye, zeytin ve açık tarla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz üzerinde dosya içerisinde yer alan 26.08.2025 tarihli tapu kaydına göre 8 adet şerh ve 1 adet beyan kaydı bulunmaktadır.Borçlunun bu parselde bulunan 9/1280 hissesi müşterek mülkiyete tabidir.

Adresi : 339 Ada 120 Parsel Nolu Boğazkent Mahallesi Alan Mevkii Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.889,14 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 42.970,96 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:59

24/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.