​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, motorin fiyatlarındaki rekor artışların resmi enflasyon rakamlarıyla uyuşmadığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

​YIL BAŞINDAN BU YANA BÜYÜK YÜKSELİŞ

​Burhan Dündar'ın açıklamalarına göre, 1 Ocak 2026 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında motorin fiyatları döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve ÖTV artışları doğrultusunda büyük bir tırmanış kaydetti. Yılın ilk günlerinde İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54,25 TL ile 54,46 TL seviyelerinde seyrederken, Eylül başında peş peşe gelen zamlarla birlikte rakamlar 88,75 TL – 88,89 TL bandına yükseldi. Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise pompa fiyatları 90,00 TL sınırını geride bıraktı. Alanya'da 90 lirayı bulan motorin litre fiyatının tarımın başkentinde üreticilere kâbusu yaşattığını belirten Dündar, "Akaryakıt, zirai ilaçlar ve günden güne artan tarımsal girdiler hem üreticileri hem tüketicileri perişan ediyor" dedi.

​"90 liraya 1 litre mazot alan üretici ürününü nasıl hangi fiyattan satacak, 23 bin lira maaş alan emekli bu ürünü nasıl tüketecek?" diye soran Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

​"Çiftçiye mazot desteği verilmesi için defalarca çağrı yaptık ancak sesimizi duyan olmadı. Ekonominin durumu her geçen gün kötüye gidiyor, ekonomi artık yönetilemiyor. Çaresi olan bugüne kadar çare bulurdu. Vatandaş için artık iki çare vardır; biri sandık, diğeri Yeniden Refah Partisi'nin millet odaklı, fakir fukara odaklı, üretim odaklı politikalarıdır."

​8 AYDA YÜZDE 63'LÜK KÜMÜLATİF ARTIŞ

​Dündar, 2026 yılının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar geçen yaklaşık 8 aylık süreçte motorinin litresine ortalama 34 TL ile 34,50 TL bir zam yansıdığını belirterek, yıl başındaki yaklaşık 54 TL'lik baz fiyat dikkate alındığında kümülatif artış oranının %63 ile %64 seviyelerine ulaştığını vurguladı. Dündar, bu artışın arkasındaki temel etkenlerin döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt üzerindeki maktu vergi artışları ve küresel enerji maliyetlerine karşı kırılgan olan ülke ekonomisi olduğunu ifade etti.

​RESMİ ENFLASYON İLE GERÇEKLER UYUŞMUYOR

​Aynı döneme denk gelen TÜİK ve İTO resmi enflasyon rakamlarını değerlendiren Burhan Dündar, ekonominin temel girdilerinden biri olan mazotun yaşadığı %63'lük devasa artışın resmi verilerle uyuşmadığını net bir şekilde dile getirdi. Ulaşımdan tarıma, lojistikten gıdaya kadar zincirleme bir şekilde her kalemi doğrudan etkileyen bu maliyet patlamasının resmi enflasyon sepetindeki artış oranlarının oldukça üzerinde kaldığına işaret eden Dündar, akaryakıttaki bu kontrol edilemez yükselişin önümüzdeki aylarda tüm tüketim mallarına katlanarak yansımaya devam edeceğini belirtti.

​BU KIŞ ÇOK ZOR GEÇECEK

​Mevcut şartlarda 2027 kışının 2026'dan daha zor geçeceğini dile getiren Dündar, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "2026 yılının bitmesine dört aya yakın bir zaman var. İktidarın zam politikaları bu şekilde devam ederse mazot yeni yıla yüz lira bandında girer. Bu da en büyük kâğıt paramızla iki litre mazot demektir. Elbette ki bunun faturasını gariban emekli, dar gelirli, kısacası vatandaşımız ödeyecektir. Bugüne kadar ki artışlarla 'ben zaten elli liralık alıyorum' ironisi de çöp olmuştur. Bir kilo buğdayla 1 litre mazot alınan yıllar hayal olmuştur. Bu iktidar milletin hayal kurmasına bile zam yaptı. İnsanlarımız mutsuz, gelecekten umutsuz. 28 bin lira asgari ücretle kış ayında 200 liraya domates, 300 liraya biber almak zorunda kalan vatandaşı zorlu bir kış bekliyor.

​Bayramlarda memleketine gidip hasret gidermeye, büyüklerinin elini öpmeye heveslenen vatandaşların özlemleri boğazlarında düğümlenecek. Şehir içi ulaşımda ve özel araç sahibi herkesin mağdur olacağı bu kapıları kapatmak için diyoruz ki çare bir an evvel erken seçim, hemen o sandık kurulmalı, millet bu sefaletten kurtulmalıdır. Devletin elinde en son yollar ve köprüler kalmıştı, şimdi onlar da satılacak. Yol satarak 'durmak yok yola devam' demek, yolunu kaybetmekten başka bir şey değildir."