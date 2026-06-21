KAYMAKAM Öztürk mesajında, babaların karşılıksız sevginin, güvenin, şefkatin ve fedakârlığın en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, “Hayatımız boyunca bizlere rehberlik eden, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan ve gölgelerinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımızın hakkı asla ödenmez.” ifadelerini kullandı. Babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çeken Öztürk, mesajının devamında, “Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta vatanımızın bekası uğruna en değerli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli babaları ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, ailesi için ömrünü vakfeden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. (Şerife ÇOBAN)
Alanya Kaymakamı Öztürk’ten Babalar Günü mesajı
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların aile kurumunun temel direği olduğunu vurgulayarak tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da aranan Ayşe Rana’dan iyi haber geldi
Son Dakika! Isparta'da korkunç kaza: 4 ölü 5'i ağır 16 yaralı
Akdeniz'de 6 dakika arayla 4,7 ve 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya’da köpeğe ölümüne eziyet! Gözaltı kararı çıktı...
Alanya'da facia geliyorum diyor: Dev çukuru görenler gözlerine inanamadı
Ruslar Alanya'yı pahalı buldu! Mersin'e göç başladı