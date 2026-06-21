KAYMAKAM Öztürk mesajında, babaların karşılıksız sevginin, güvenin, şefkatin ve fedakârlığın en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, “Hayatımız boyunca bizlere rehberlik eden, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan ve gölgelerinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımızın hakkı asla ödenmez.” ifadelerini kullandı. Babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çeken Öztürk, mesajının devamında, “Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta vatanımızın bekası uğruna en değerli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli babaları ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, ailesi için ömrünü vakfeden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi