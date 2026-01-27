Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye ekonomisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'ni bekleyen büyük deprem tehlikesine karşı radikal bir strateji geliştirdi. Üretim zincirinin kopmaması ve lojistik ağının felç olmaması adına, sanayi yatırımlarının fay hatlarından uzak, güvenli bölgelere kaydırılması projesinde çalışmalar hız kazandı. Bu kritik hamle, Türkiye'nin sanayi haritasını sil baştan çizerken, planlamada Doğu Akdeniz havzasının öne çıkması dikkat çekiyor.

MARMARA BOŞALTILIYOR ANADOLU DOLACAK

Mevcut sanayi yükünü taşıyamayan ve yüksek deprem riski altında bulunan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova gibi illerdeki dev tesisler ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) mercek altına alındı. Hazırlanan Ulusal Sanayi Alanları Master Planı çerçevesinde, bu tesislerin daha güvenli zeminlere sahip olan İç Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Alanya’nın da içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinin lojistik ve stratejik önemini artıracak bu gelişme, bölge ekonomisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

KANDİLLİ İLE RİSK ANALİZİ ORTAKLIĞI

Sürecin bilimsel tabana oturtulması için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile kritik bir iş birliğine gidildi. Uzman ekipler, riskli bölgelerdeki tesislerin durumunu analiz ederken, taşınma yapılacak yeni sanayi havzalarının güvenliğini test ediyor. Plan kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN); Kayseri, Yozgat ve Sivas illerindeki üretim kapasitesini artıracak projelere doğrudan destek sağlayacak.

45 İL FAY HATTI ÜZERİNDE TİTRİYOR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verileri tehlikenin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye genelinde 45 il merkezi ve 110'dan fazla ilçe, doğrudan aktif fay hatları üzerinde kurulu bulunuyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki baskı, ülke sanayisinin güvenli limanlara çekilmesini zorunlu kılıyor. Bakanlığın hazırlayacağı yeni rehber, yatırımcılara depremden uzak, güvenli üretim alanlarını işaret edecek.