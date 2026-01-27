TÜRKİYE'NİN son dönemde adından sıkça söz ettiren yetenekli sanatçılarından Ceren Özdemir, hafta sonu Cook's Club Alanya sahnesinde sergilediği performansla izleyenleri coşturdu. Enerjisi, sahne hakimiyeti ve ritme kattığı modern dokunuşlarla dikkat çeken Özdemir, müzikseverlerden tam not aldı. Elektronik altyapılarla harmanladığı darbuka performansıyla sahnede adeta tek başına bir orkestra kuran başarılı sanatçı, tempoyu bir an olsun düşürmedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden performans, konukları ritme ortak etti. Alanya'nın sanat, iş ve sosyal hayatından çok sayıda tanınmış simanın da katıldığı renkli gecede, Cook's Club adeta dolup taştı. Müzik ve eğlencenin iç içe geçtiği gecede konuklar, Ceren Özdemir'in performansını uzun süre alkışladı. Kısa bir süre sonra dünya evine girmeye hazırlanan Corendon Alanyaspor'un en genç yönetim kurulu üyesi ve 7/24 Transfer Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Üzel ve nişanlısı Avukat Esin Avcı da vardı. Genç çift şıklıkları ile göz kamaştırırken, renkli etkinlik ise görülmeye değerdi.
Alanya'da ritim şöleni
Ünlü kadın darbuka ve ritim sanatçısı Ceren Özdemir, Alanyalı hayranlarına yine unutamayacakları bir akşam yaşattı
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da mahalleliyi ayağa kaldıran olay: Jandarma operasyon yaptı
Alanya'da o kavga şok etmişti: Şüpheliler bandajlarla hakim karşısında
Alanya için kritik uyarı: Tam 5 gün sürecek
Alanya'da Turhan Çömez'in acı günü
Alanya'da acı olay: yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Alanya’da alacak kavgası kanlı bitti: Bıçak ve zincirler konuştu