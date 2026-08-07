1 ADET DAMPERLİ KAMYON

1 Adet Damperli Kamyon mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1454523

1- İdarenin 1.1. Adı : KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 KEMER/ANTALYA KEMER/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02428141503 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 21.08.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Belediye Hizmet Binası/Kemer/ANTALYA



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 1 Adet Damperli Kamyon 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet damperli kamyon alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arslanbucak Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Kemer/Antalya 3.4. Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 20 (yirmi) takvim günüdür. Araçların periyodik araç muayenesi teslim tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Araç; temiz, çalışır, faal ve kullanıma hazır durumda, en az 2 (iki) adet kontak anahtarı araca uygun ebatta stepne, kriko ve bijon anahtarı ile birlikte teslim edilecektir. Araç üzerinde bulunan tüm lastikler ağır hizmet tipinde olacak, güvenli kullanımı engelleyecek kesik, yarık, balon veya benzeri kusurlar içermeyecek ve lastik diş derinlikleri kullanım ömrünün en az % 70'ini karşılayacak durumda olacaktır. Teslim yeri idare tarafından belirlenecek olup, teslimata ilişkin her türlü ulaşım, nakliye ve benzeri giderler yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, teslim sırasında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak idareye teslim edecektir: . Motorlu Araç Tescil Belgesi (Ruhsat), . Noter satış sözleşmesi veya devir evrakları, . Geçerli araç muayene belgesi, . Güncel Tramer/hasar sorgu kaydı, . varsa üretici veya satıcı garanti belgeleri, . Fatura ve ilgili mali belgeler. Eksik belge ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihidir



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.