Dijital dünyadaki tehlikeler her geçen gün boyut değiştirirken, son yaşanan olay sosyal medya kullanıcıları için büyük bir uyarı niteliği taşıyor. Van'dan İstanbul'a gelerek yerleştikleri bir otel odasını suç merkezine çeviren genç sevgililer, akılalmaz bir yöntemle yüz binlerce liralık vurgun yaptı. Alanya'daki vatandaşların da sıkça kullandığı sosyal medya platformlarını mesken tutan dolandırıcıların tuzağı, polisin operasyonuyla çökertildi.

SOYUNDURUP KAYDA ALDILAR

Kurdukları sahte profillerle kurbanlarını seçen 17 yaşındaki genç kız ve 21 yaşındaki erkek arkadaşı, planlarını adım adım işledi. Önce 17 yaşındaki kız şüpheli, ağlarına düşürdükleri kişileri görüntülü arayarak kamera karşısında soyundu. Karşı tarafın da soyunmasını sağlayan şüpheli, o anları gizlice kaydetti. Mahrem görüntülerin elde edilmesinin hemen ardından devreye giren erkek sevgili, şantaj sürecini başlattı.

PARA VERMEYEN REZİL EDİLDİ

Kaydedilen müstehcen görüntüleri mağdurlara karşı silah olarak kullanan şüpheliler, görüntülerin silinmesi karşılığında yüklü miktarda para talep etti. Şantaja boyun eğmeyip ödeme yapmayı reddeden mağdurlar ise kabusu yaşadı. Gözü dönmüş çift, ellerindeki çıplak videoları mağdurların ailelerine ve yakın çevrelerine göndererek tehditlerini gerçeğe dönüştürdü.

YARIM MİLYONLUK VURGUN VE TUTUKLAMA

Tuzağa düşen bir vatandaşın polise başvurmasıyla başlatılan soruşturma, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Düzenlenen operasyonla yakalanan çiftin telefonlarında yapılan incelemede, çok sayıda kişiye ait şantaj amaçlı arşivlenmiş müstehcen içerik ele geçirildi. Sadece bir ay içerisinde tehdit yoluyla 500 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerden 21 yaşındaki erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça ortak olan 17 yaşındaki kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.