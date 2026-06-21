Olay, saat 16.30 sıralarında Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapan Tahsin Günay ve beraberindeki Defne Sezer, rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek kayalıklara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dağda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Yaralı Günay ve Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ'

Sanal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Çatalca ilçemizde yamaç paraşütü faaliyeti sırasında rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan biri çocuk olmak üzere 2 vatandaşımızın yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.