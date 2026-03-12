ALANYA’NIN en işlek noktalarından biri olan Rıhtım Caddesi’nde gün içerisinde kanalizasyon hattından taşan lağım suları caddeye yayıldı. Özellikle güneşin de etkisiyle yayılan yoğun koku çevrede bulunan esnaf ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Bölgedeki vatandaşlar sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek yetkililere ulaşmakta güçlük çektiklerini ve kalıcı bir çözüm üretilmemesinden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

ALANYA’NIN VİTRİNİNDE LAĞIM TAŞKINI

Alanya’nın vitrini olarak gösterilen, tarih ile denizin buluştuğu İskele bölgesinde yaşanan bu görüntüler ise turizm kentine yakışmadı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya’da tanıtım için projeler üretilirken, kentin en önemli noktalarından birinde yaşanan bu durum hayal kırıklığı yarattı. Görüntü kirliliğinin yanı sıra lağım taşkınının ardından oluşan ağır koku da dikkat çekti. Bölgeden geçen yerli ve yabancı turistlerin burunlarını kapatarak yürümek zorunda kalması ise yaşanan sorunun boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar ve esnaf, aynı sorunun tekrar yaşanmaması için yetkililerden bir an önce kalıcı çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti.

CADDEDE PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Alanya Belediye Meclisi’nde gündeme gelen caddede alt yapı ile ilgili çalışmaların başlanacağı belirtilmişti. Fakat aradan geçen günlere rağmen çalışmaların başlamaması da tepkileri beraberinde getirdi.(Ramazan ÖZDEMİR)