Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 20.40 sıralarında Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kebapçıda motokurye olarak çalışan Ahmet Yasin E., daha önce bir dönercide birlikte çalıştığı Muharrem Y.’nin ablasıyla sevgili olmasına karşı çıktı.

İddiaya göre Ahmet Yasin E., Muharrem Y.’nin arkadaşı Fatih M. aracılığıyla sosyal medya üzerinden “Seni Çeliktepe ve Seyrantepe tarafında görmeyeyim” şeklinde mesaj gönderdi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Mesajın ardından Muharrem Y., arkadaşı Fatih M. ve beraberindeki 2 kişi, iş yerinden sipariş götürmek üzere yola çıkan Ahmet Yasin E.’nin önünü kesti. Plakasız 2 motosikletle gelen 4 şüpheli, iddiaya göre silah göstererek motokuryeden motosikletten inmesini istedi.

Ahmet Yasin E.’nin kaskını çıkaran şüpheliler, küfür ve hakaretlerin ardından motokuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında başına kaskla da vurulan Ahmet Yasin E. yaralandı.

BURNU VE BELİ KIRILDI

Saldırının ardından hastaneye başvuran Ahmet Yasin E.’nin yapılan kontrollerinde burnunun ve belinin kırıldığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde de yaralanmalar bulunduğu tespit edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen motokurye, tedavisinin ardından sağlık raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Ahmet Yasin E.’nin şikayeti üzerine Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, mağdurun ifadesinden de yola çıkarak Muharrem Y. ile Fatih M.’nin kimliklerini belirledi.

“SANA ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRECEĞİZ”

Ahmet Yasin E., polise verdiği ilk ifadesinde Muharrem Y.’nin eski iş arkadaşı olduğunu belirtti. Muharrem Y.’nin olay sırasında Fatih M.’nin selamını getirdiklerini söylediğini aktaran motokurye, ardından “Sana özür videosu çektireceğiz” diyerek üzerine yürüdüğünü öne sürdü.

Ahmet Yasin E., Muharrem Y. ve beraberindeki 3 kişinin kendisini darbettiğini söyledi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Muharrem Y. ile Fatih M. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Ahmet Yasin E. ve Muharrem Y.’nin 2’şer, Fatih M.’nin ise 3 emniyete geliş kaydının bulunduğu belirlendi.

Muharrem Y. ile Fatih M. hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçları kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Motokuryenin darbedildiği anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.