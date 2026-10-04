Ekim ayıyla birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde sonbahar havası kendisini daha fazla hissettirmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı havanın etkisini artırmasının ardından kısa süreli sıcaklık yükselişlerinin yaşandığı pastırma yazı yeniden gündeme geldi.

Pastırma yazı her yıl aynı tarihlerde ortaya çıkmıyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak bazı yıllarda birkaç gün sürebilen sıcak dönem, bazı yıllarda ise belirgin şekilde yaşanmayabiliyor.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Pastırma yazı genel olarak ekim ayının son günleri ile kasım ayının ortaları arasındaki dönemde görülüyor. Gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, güneşli havanın hakim olması ve gecelerin daha serin geçmesi bu dönemin karakteristik özellikleri arasında bulunuyor.

2026 yılı için 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasındaki dönem öne çıkıyor. Özellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk günlerindeki hava koşulları yakından takip edilecek.

Ancak söz konusu tarihler kesin bir meteorolojik tahmin niteliği taşımıyor. Pastırma sıcaklarının oluşup oluşmayacağı yüksek basınç sistemleri, soğuk hava dalgaları ve bölgesel atmosfer koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Pastırma yazının süresi de yıldan yıla değişiyor. Genellikle 3 ila 10 gün arasında devam eden sıcak hava, uygun atmosfer koşullarının sürmesi durumunda yaklaşık bir hafta veya daha uzun süre etkisini gösterebiliyor.

Yüksek basınç sisteminin gücü, rüzgârların yönü ve yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye’ye ulaşıp ulaşmaması sürenin belirlenmesinde etkili oluyor.

NEDEN “PASTIRMA YAZI” DENİYOR?

Dönemin “pastırma yazı” olarak adlandırılmasının geçmişte pastırma üretimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Sonbaharda gündüzlerin sıcak, gecelerin ise serin geçmesiyle ortaya çıkan sıcaklık farkının pastırmanın kurutulması ve hazırlanması için elverişli koşullar oluşturduğu, ismin de buradan geldiği ifade ediliyor.

Benzer sonbahar sıcaklıkları dünyanın farklı bölgelerinde farklı isimlerle de anılıyor.

GÖZLER EKİM SONUNA ÇEVRİLDİ

2026 yılında pastırma yazının görülüp görülmeyeceğinin önümüzdeki haftalardaki hava sistemleriyle daha net ortaya çıkması bekleniyor. Şimdilik 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönem öne çıkarken, özellikle ekim ayının son haftası ve kasım ayının ilk günleri yakından takip edilecek.

Pastırma sıcaklarının kesin başlangıç tarihi, ne kadar süreceği ve sıcaklıkların hangi seviyelere ulaşacağı ise güncel meteorolojik tahminlerle netleşecek.