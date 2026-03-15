İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç’un öldüğü belirledi. Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.