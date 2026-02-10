DSİ, artan yağış ve kar erimesi sonrası Dim Barajı’ndan kontrollü su bırakılacağını açıkladı. Dim Çayı hattında faaliyetlerin durdurulması istendi.

Alanya Dim Barajı taşkın riski uyarısı ile ilgili resmi bildirim yayımlandı. DSİ Alanya Şube Müdürlüğü, son günlerde etkili olan yoğun yağış ve yüksek kesimlerde başlayan kar erimesi nedeniyle barajı besleyen sularda ciddi debi artışı yaşandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre baraj rezervuarındaki su seviyesinin güvenli sınırlar içinde tutulması için dipsavak kapakları açılarak kontrollü su salımı yapılacak. Bırakılan su, Dim Çayı yatağı üzerinden denize ulaşacak.

DİM ÇAYI HATTI İÇİN KRİTİK UYARI

Resmi yazıda özellikle Dim Barajı mansabı ile deniz kıyısı arasında kalan Dim Çayı güzergâhında bulunan alanlar için açık uyarı yer aldı. Bu hatta çay yatağı içinde ve kenarında herhangi bir ticari ya da bireysel faaliyet yapılmaması istendi.

Uyarıda şu tedbirler öne çıkarıldı:

• Çay yatağı içinde işletme faaliyeti yürütülmemesi

• Akışı daraltacak makine, araç, masa, sandalye ve benzeri ekipmanların kaldırılması

• Yatak içine yeni yapı yapılmaması

• Mevcut sabit tesis ve engellerin kaldırılması

• Can ve mal güvenliği için tüm önlemlerin alınması

SU BIRAKIMI NEDEN YAPILIYOR?

Yetkililer, Dim Havzası’nın üst kotlarında kar çözülmesinin hızlandığını ve yağışlarla birlikte baraj giriş debisinin yükseldiğini belirtiyor. Bu nedenle Dim Barajı su seviyesi kontrollü şekilde düşürülecek. Bu işlem yapılmazsa baraj güvenliği risk altına girebiliyor. Yani mesele sadece su değil, doğrudan güvenlik konusu.

Bölgede özellikle hafta sonu Dim Çayı çevresine gidenler oluyor. Piknik, oturma alanı, küçük işletme kuranlar… Bugünlerde pek uygun görünmüyor.

SORUMLULUK UYARISI DA YAPILDI

DSİ bildiriminde, yapılan uyarılara uyulmaması halinde oluşabilecek can ve mal kayıplarının sorumluluğunun ilgili kişi ve işletmelere ait olacağı da açık şekilde ifade edildi. Denetimlerin artabileceği konuşuluyor ama henüz sahadaki uygulama net değil.

Kısacası Dim Çayı hattında birkaç gün dikkatli olmakta fayda var. Özellikle dere yatağına yakın kurulu geçici düzenekler için.