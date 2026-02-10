GİB denetimleri sonrası on binlerce kişiye yazı gönderildi. Tapuda satış bedelini düşük gösterenler için kısa süreli başvuru ve “pişmanlık” imkânı tanındı.

Tapu sahipleri için vergi denetimi süreci hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapuda düşük bedel beyanı yapıldığı değerlendirilen işlemler için Ocak 2026 itibarıyla geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Konut, arsa, tarla ve iş yeri satışları dahil çok sayıda taşınmaz devri dosyası mercek altına alındı.

Riskli görülen işlemler için taraflara resmi yazılar gönderildi. Yazıda, alım–satım bedelinin gerçeği yansıtmadığı şüphesi bulunan kişilerden 4 gün içinde izahat ve başvuru istendi.

TAPU HARCI BEDELİ ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILIYOR

Taşınmaz devirlerinde tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü üzerinden hesaplanıyor. Uygulamada bazı alıcı ve satıcıların harcı düşük ödemek için satış tutarını gerçekte olduğundan daha düşük gösterdiği biliniyor. Yeni denetim dalgası da özellikle bu farklara odaklanıyor.

Son 5 yıl içinde yapılan satış işlemleri geriye dönük olarak inceleniyor. Beyan edilen tutar ile piyasa değeri arasında uyumsuzluk görülen dosyalar için doğrudan bildirim yapılıyor.

CEZA ORANI YÜZDE 100’E ÇIKTI

Mevzuatta yapılan son değişiklikle birlikte tapu harcında usulsüz beyan cezası ciddi biçimde artırıldı. Daha önce yüzde 25 seviyesinde uygulanan vergi ziyaı cezası artık yüzde 100 oranına kadar çıkıyor.

Buna göre düşük bedel beyan ettiği tespit edilen kişiler, beyan ile gerçek satış tutarı arasındaki farkın iki katına kadar ödeme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu da özellikle yüksek bedelli konut ve arsa satışlarında ciddi ek yük anlamına geliyor.

5 GÜN İÇİNDE BAŞVURANA “PİŞMANLIK” HAKKI

Bildirim alanlara sınırlı süreli bir hak da tanınıyor. Tebligat sonrası 5 gün içinde başvuru yapıp usulsüz beyanı kabul edenler, vergi ziyaı cezasından muaf tutuluyor. Bu durumda yalnızca eksik ödenen harç farkı ve satış yılından bugüne kadar işleyen yasal faiz tahsil ediliyor.

Başvuru yapmayan ya da süreyi kaçıranlar ise artırılmış ceza uygulamasıyla karşılaşıyor. Süre kısa. Kaçıran sonra toparlarım diye düşünebilir ama… zor.

Bu durum özellikle son yıllarda hızla artan konut ve arsa fiyatları nedeniyle, satış bedelini düşük göstererek işlem yapan vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Günlük hayatta “harç az çıksın” diye yapılan küçük bir indirim bile dosyada büyüyebiliyor.