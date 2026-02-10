KUVVETLİ yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri nedeniyle Dim Barajı’ndaki doluluk oranının yüksek seviyelere ulaştığı, baraj güvenliğinin sağlanması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kontrollü su tahliyesine başlandığı bildirildi. Tahliye süreci öncesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dere yatağı güzergahında bulunan işletmelere su seviyesinin yükselebileceği yönünde hem yazılı hem de sözlü uyarıların yapıldığı belirtildi. Yetkililer, su akış debisinde artış ve ani su yükselmeleri ihtimaline karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Dim Çayı güzergahını kullanan vatandaşların, dere yatağı çevresindeki işletmelerin ve bölgede tarımsal faaliyet yürüten üreticilerin su kenarından uzak durmalarını istedi. Açıklamada, vatandaşların ani su yükselmelerine karşı tedbirli ve duyarlı olmalarının önem taşıdığı vurgulandı. Kaymakamlık, alınan önlemlerin kamu güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirterek gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi