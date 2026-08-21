Alanya Balıkçı Barınağı’nda yönetim ve denetim mekanizmasının belediyeye geçmesinin ardından başlatılan yeni dönemde ilk öne çıkan yaptırımlardan biri uygulandı. İskele bölgesinde faaliyet gösteren iki tur teknesinin personelleri arasında çıkan kavgaya Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemenin ardından olaya karıştığı belirlenen iki tekne mühürlenerek geçici süreyle ticari faaliyetten men edilirken, işletmeler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

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İSKELEDE DENETİM DÖNEMİ SIKILAŞTI

Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi arasında imzalanan protokol, Balıkçı Barınağı’nda uzun süredir gündemde bulunan idari belirsizliklerin giderilmesi ve bölgede kalıcı bir çalışma düzeninin kurulmasını amaçlıyor. Yeni sistem yalnızca teknelerin faaliyetlerinin denetlenmesini değil; kamu düzeni, güvenlik, ruhsatlandırma ve ticari faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmesini de kapsıyor. Belediye, ilgili kamu kurumları ve kooperatif arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesiyle İskele bölgesindeki sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

RUHSATLANDIRMA İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Belediyenin daha önce kamuoyuna açıkladığı düzenlemeye göre, Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren teknelerin ruhsatlandırma şartlarını tamamlamaları için bir geçiş süreci öngörüldü. Bu süreçte işletmelerden eksikliklerini gidermeleri ve faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun hale getirmeleri isteniyor. Düzenlemenin temel amacı, kayıt dışı veya kurallara aykırı ticari faaliyetlerin önüne geçerken kurallara uygun çalışan esnaf açısından da daha eşit ve denetlenebilir bir çalışma ortamı oluşturmak.

KAMU DÜZENİNİ BOZAN OLAYLARA İDARİ YAPTIRIM

Alanya Belediyesi’nin deniz araçlarının çalışma esaslarına ilişkin mevcut düzenlemelerinde, barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan durumlarda ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanması ve mevzuat kapsamında yaptırım uygulanması öngörülüyor. Ayrıca tekne işletmecileri, personellerinin kurallara aykırı davranışlarından dolayı ilgili kurumlara ve bağlı bulundukları kooperatiflere karşı sorumluluk taşıyor. Bu nedenle İskele’deki denetimler yalnızca teknelerin teknik veya ruhsat koşullarıyla sınırlı kalmayarak personelin davranışları ve kamu düzenini etkileyen olayları da kapsıyor.​​​​​​​

TURİZMİN VİTRİNİNDE DÜZEN VURGUSU

Alanya İskelesi ve Balıkçı Barınağı, özellikle turizm sezonunda günübirlik gezi teknelerinin hareketliliği nedeniyle kentin ziyaretçilerle doğrudan temas kurduğu önemli alanlardan biri konumunda bulunuyor. Tekne turları çevresinde oluşan ticari hareketlilik, bölgedeki çok sayıda esnafı da doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor. Bu nedenle İskele’de yaşanan kavga, hanutçuluk ve benzeri kamu düzenini bozan olayların önlenmesi yalnızca güvenlik açısından değil, Alanya’nın turizm imajının korunması bakımından da önem taşıyor.

“MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK” MESAJI VERİLMİŞTİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, protokolün ardından yaptığı açıklamalarda İskele bölgesinde kalıcı bir düzen oluşturmayı hedeflediklerini belirtmiş, kuralların herkes için eşit şekilde uygulanacağını vurgulamıştı. Özçelik, bölgede kamu düzenini bozan kavga, hanutçuluk, fuhuş ve benzeri yasa dışı faaliyetlere karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde idari tedbirlerin uygulanacağını açıklamıştı. İki tur teknesinin mühürlenmesi, belediyenin yeni dönemde kamu düzenine ilişkin kuralları fiilen uygulamaya başladığını gösteren gelişmelerden biri oldu.

HEDEF GÜVENLİ VE DÜZENLİ BİR İSKELE

Balıkçı Barınağı’ndaki yeni yönetim modelinin sağlıklı işlemesi için belediye, kooperatif, tekne işletmecileri ve diğer ilgili kurumların koordineli hareket etmesi önem taşıyor. İşletmelerin ruhsat ve çalışma koşullarını yerine getirmesi, personellerini kurallar konusunda bilgilendirmesi ve ziyaretçilere yönelik hizmetlerde kamu düzenini gözetmesi sistemin temel unsurları arasında bulunuyor. Denetimlerin süreklilik kazanmasıyla hem tur teknecilerinin daha öngörülebilir bir ortamda faaliyet göstermesi hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin İskele bölgesinden daha güvenli şekilde yararlanması amaçlanıyor.