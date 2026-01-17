Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'e-ithalat' olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamında, 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından Ticaret Bakanlığımıza bazı şikayetler ulaşmıştır. Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapılmıştır. Olası fiyat artışlarının; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek ilgili elektronik ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış; yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir. Ticaret Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; fiyat artışı tespit edilen ürünlerin, 6585 sayılı Kanun'un fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 6563 sayılı Kanun'un hukuka aykırı içerik hükümleri uyarınca; mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir. İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde; fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir" denildi.

Kaynak: DHA